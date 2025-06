Superintendente do Sebrae destaca papel transformador da Feira do Empreendedor em Campina Grande

A Feira do Empreendedor 2025, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto no novo Centro de Convenções da Paraíba, já começa a movimentar a cena empreendedora do estado. E quem reforça a importância do evento é o superintendente do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, que destaca o papel estratégico de Campina Grande na promoção de conhecimento, inovação e oportunidades para todos os públicos.

“A Feira do Empreendedor é um espaço de desenvolvimento. É sobre plantar sementes, permitir que jovens, estudantes, universitários, empreendedores iniciantes ou experientes tenham acesso a ideias, técnicas e inspirações para inovar, crescer e competir de forma segura no mercado”, afirmou Luiz Alberto.

Segundo ele, a escolha de Campina Grande para sediar o evento é estratégica, não só pela localização geográfica privilegiada, mas pelo seu dinamismo econômico e potencial empreendedor.

“Campina Grande está no centro. Tem Paraíba, tem Rio Grande do Norte, tem o Brasil ao redor. E é isso que a Feira quer: atrair pessoas com ideias e dar a elas ferramentas para transformar essas ideias em negócios sustentáveis, que gerem independência e impacto”, complementou.

O evento deve reunir mais de 12 mil participantes, com 10 palcos simultâneos e mais de 200 horas de conteúdo gratuito, abordando temas como marketing, finanças, inovação, sustentabilidade, transformação digital e muito mais.

As inscrições já estão abertas no site oficial da Feira do Empreendedor, e o convite está feito: seja para quem já empreende, para quem tem apenas uma ideia, ou para quem está dando os primeiros passos, a feira é um espaço de aprendizado, conexão e novas possibilidades.