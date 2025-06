Desafio Liga Jovem: estudantes podem participar de competição nacional

Os estudantes e educadores de João Pessoa e região conheceram, nesta quinta-feira (12), os detalhes do Desafio Liga Jovem, considerada a maior competição de empreendedorismo e tecnologia do Brasil.

O projeto é realizado pelo Sebrae e tem a expectativa de atrair 80 mil participantes, entre jovens do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental; do Ensino Médio, Técnico, Profissional e Tecnológico; e da Educação Superior. Os vencedores do desafio vão receber uma viagem internacional com tudo pago. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de agosto, no site desafioligajovem.com.br.

A iniciativa tem o objetivo de empoderar jovens para transformar ideias em soluções, desenvolvendo competências para a vida pessoal, acadêmica e profissional por meio de uma trilha de aprendizado, de vivências inspiradoras e prêmios.

Os alunos deverão propor uma solução criativa e de impacto para um problema da escola ou da comunidade, utilizando tecnologia como aliada. Pode ser a criação de site, de uma página de rede social, um aplicativo para celular, jogos, mas também pode ser o desenvolvimento de tecnologias analógicas, como formas de produção e metodologias.

“É uma competição que o aluno escolhe problemas da sua escola ou da sua comunidade para apresentar soluções. O importante é a jornada de capacitação que o jovem participa dentro do desafio”, disse a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros. Na edição de 2024, foram cerca de 1.500 estudantes da Paraíba inscritos. Desses, uma equipe de uma escola técnica do estado do município de Cuité, no cariri, ficou em terceiro lugar na etapa nacional do projeto.

Mobilização

No evento desta quinta-feira, na capital paraibana, participaram representantes de universidades públicas, escolas e ainda das secretarias de educação de João Pessoa e do estado. O secretário de Gestão Pedagógica da Educação Estadual, Edilson Amorim, destacou a importância do Desafio Liga Jovem para despertar o olhar dos alunos para o empreendedorismo.

“Nem todo mundo quer ir para a universidade. Muita gente sonha em empreender, criar uma ideia e se essa ideia tiver apelo de mercado, pode-se despertar para o empreendedorismo”, acrescentou.

A presidente da PB Junior, entidade sem fins lucrativos que representa as empresas juniores da Paraíba, Dyovanna Freire, falou sobre a importância do projeto para incentivar também os jovens do ensino superior. “Vai ser a primeira vez que vamos participar e acredito que será uma oportunidade para estimular os estudantes das empresas juniores”, disse.

A competição

O Desafio Liga Jovem está com inscrições abertas até o dia 18 de agosto e ocorrerá em duas etapas: estadual e nacional, com a apresentação de palestras presenciais e oficinas on-line. Além de passar por uma trilha de aprendizado com certificado de 30 horas, os participantes terão a possibilidade de ganhar prêmios: serão mais de 70 notebooks e celulares de última geração; mais de R$ 250 mil em vale compras para 500 estudantes e professores, além de viagens nacionais e internacionais.