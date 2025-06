Superintendente do Sebrae-PB destaca crescimento na economia da Paraíba

Durante o evento “Diálogo sobre a Competitividade e o Combate ao Custo Brasil”, realizado na última sexta-feira (06), em Campina Grande, o superintendente do Sebrae-PB, Luiz Alberto Amorim, destacou a importância da articulação entre os setores público e privado como chave para o fortalecimento da economia.

Segundo Amorim, a Paraíba vive um momento positivo, com crescimento contínuo e sustentável.

“O que a estatística mostra bem é que é uma série histórica de crescimento e que não houve um decréscimo. As atividades estão sempre num patamar de avanço e crescimento de uma base que vem se sustentando ao longo do tempo”, afirmou.

O superintendente também apontou o papel estratégico do programa federal Acredita, que amplia o acesso ao crédito para pequenos negócios, e do Fundo de Aval, administrado pelo Sebrae, como ferramentas que contribuem para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas.

Amorim ainda ressaltou a importância do evento como espaço para debater soluções concretas para os desafios do setor produtivo, e destacou o olhar mais atento do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ao crescimento e potencial da economia paraibana.

Confira a entrevista completa