Podcast: advogado alerta consumidores sobre compra do presente do Dia das Mães

No quadro Consultório Jurídico do programa Conexão Caturité, o professor e advogado Floriano Júnior fez um alerta importante para os consumidores que estão deixando para comprar os presentes do Dia das Mães na reta final.

Em conversa com a apresentadora Mônica, ele destacou os riscos de golpes e fraudes, principalmente em compras feitas às pressas.

Segundo o professor, a pressa pode levar à desatenção e, consequentemente, a prejuízos. Ele destacou que é comum, nesta época, o aumento de tentativas de fraudes por diversos meios, como ligações telefônicas, e-mails, mensagens de texto e até abordagens via WhatsApp. “Nunca passe senhas ou dados pessoais por telefone ou mensagens. Bancos e operadoras de cartão não pedem esse tipo de informação”, reforçou.

Floriano também orientou sobre os cuidados ao clicar em links de promoções recebidos pelas redes sociais ou aplicativos de mensagens. “Esses links podem ser maliciosos, direcionando o consumidor a sites falsos criados para roubar dados”, explicou. A dica é sempre acessar diretamente o site oficial da loja ou da marca desejada.

Nas compras presenciais, o professor chamou a atenção para golpes nas maquinetas de cartão, principalmente no uso por aproximação. “Peça para ver o visor da máquina antes de concluir o pagamento. Confirme o valor e se está no débito ou crédito. É um direito do consumidor”, enfatizou.

Ele também lembrou os cuidados previstos no Código de Defesa do Consumidor, como verificar prazos de entrega, condições de troca e diferenças de preço entre pagamentos à vista e a prazo. “A troca por tamanho, por exemplo, não é obrigatória, então é importante combinar isso com o vendedor no momento da compra”, explicou.

Ouça o podcast