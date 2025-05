Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo no pré-sal

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (9), no Rio de Janeiro, uma nova descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos.

Segundo a estatal, o óleo extraído de um poço exploratório do bloco de Aram é de “excelente qualidade e sem contaminantes”.

O poço está em profundidade de 1.952 metros de lâmina d’água e é localizado a 248 quilômetros da cidade de Santos.

Análises laboratoriais

Análises laboratoriais para caracterizar as condições dos reservatórios e dos fluidos encontrados serão feitas para avaliar o potencial da área. Além disso, serão perfurados mais dois poços.

O consórcio que explora o bloco de Aram desde 2020, que tem a Petrobras como operadora, com 80% do empreendimento, e a CNPC como parceira, com os 20% restantes, tem até 2027 para concluir seu Plano de Avaliação de Descoberta. Aram é explorado sob o regime de partilha, em que a Pré-Sal Petróleo (PPSA) é a gestora.