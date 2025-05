Grande diferença nos preços dos salões de beleza em João Pessoa

O consumidor que vai presentear as mães, neste domingo (11), com algum serviço disponibilizado nos salões de beleza deve ficar atento à pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que levantou preços nesses estabelecimentos e encontrou uma diferença de R$ 300,00 na aplicação de mechas, que oscila entre R$ 100,00 (Fábio Fischer – Centro) e R$ 400,00 (Antony Cabelereiro – Cabo Branco), variação de 300%.

A maior variação, no entanto, ficou com a aplicação da hidratação capilar, 700%, que está com preços entre R$ 10,00 (Cabine Escovaria – Bairro dos Estados) e R$ 80,00 Mary Cabelereira – Tambiá), diferença de R$ 70,00.

O levantamento do Procon-JP foi realizado em 21 locais e coletou preços de 34 serviços para cabelos, unhas e pele, a exemplo de depilação, clareamento, bronzeamento e tratamento capilar.

Outras variações bem significativas foram encontradas no relaxamento capilar, 500%, oscilando entre R$ 50,00 (Studio de Beleza Jane – Centro) e R$ 300,00 (Antony Cabelereiro – Cabo Branco), diferença de R$ 250,00; e na esmaltação, 500%, que está com preços entre R$ 10,00 (Cabelereiro Zezito e Espaço Vip – Centro) e R$ 60,00 (Star Hair – Tambiá), diferença de R$ 50,00.

Mais diferenças – Outra grande diferença ficou com a aplicação de selagem, R$ 200,00, com preços entre R$ 100,00 (Beka Vasconcelos Beauty – Bairro dos Estados, Fábio Fischer, Studio de Beleza Jane, Studio de Beleza Sandra Melo e Penha Cabelereira – Centro) e R$ 300,00 (Antony Cabelereiro – Cabo Branco), variação de 200%.