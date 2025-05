Expoagro São Bento começa com exposição de animais e shows

Teve início, na noite desta quinta-feira (8), a Expoagro São Bento 2025, no município de São Bento, na região do Sertão da Paraíba. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, Sebrae/PB e Governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, e tem como propósito fortalecer a cadeia produtiva ligada ao agronegócio no território.

A solenidade de abertura aconteceu às 19h no Parque União, localizado no acesso da rodovia PB-293, na saída da cidade, sentido Brejo do Cruz. A programação se estende até o próximo sábado (10) e tem a expectativa de atrair o público de 10 mil visitantes.

O gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Pombal, Aldo Nunes, enfatizou que o evento busca contribuir com os pequenos produtores da região em suas atividades ligadas a cadeia produtiva do leite, além de fomentar o conhecimento e gerar novas oportunidades de negócios. “Esperamos uma feira de sucesso e com os expositores mostrando os seus produtos, fazendo negócios e conquistando os seus objetivos. São Bento tem a atividade têxtil como predominante, mas também tem um grande potencial neste ambiente do agronegócio”, disse.

Ao destacar a criação do evento, que acontece no município pela primeira vez, o prefeito de São Bento enalteceu a participação de entidades parceiras e disse que o Sebrae/PB tem colaborado de forma positiva no apoio aos pequenos negócios. “Esse sonho de realizar a Expoagro surge do pensamento de transformar o agro da nossa região em uma atividade de muito potencial. É uma atividade que vem crescendo no país e o nosso município tem uma bacia leiteira que produz bastante, que tem em seu território a passagem do rio Piranhas. Por que não incentivar esse setor? Iniciamos uma conversa com o Sebrae, depois com o governo da Paraíba e outros parceiros, que logo apoiaram essa iniciativa”, comento u.

Além da oportunidade de negócios, a programação da Expoagro São Bento inclui em suas ações a promoção do concurso de produtos lácteos, torneio leiteiro, desenvolvimento de oficinas, apresentações culturais e a realização de exposição de animais caprinos, bovinos e ovinos.

Júnior Nóbrega, representante da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), também esteve presente na abertura do evento e ressaltou a força do agronegócio para o contexto da economia. “Essa é uma exposição que mostra a pujança do nosso agronegócio e nós precisamos cada vez mais da participação de todas as instituições envolvidas para fazer crescer essa ideia”, pontuou.

Nesta sexta-feira (9), a programação tem continuidade com a realização de torneio leiteiro, oficinas “boas práticas de ordenha” e “conservação de forragem para alimentar o rebanho na seca”, concurso de produtos lácteos, encontro das mulheres empreendedoras e shows culturais.

A Expoagro São Bento conta ainda com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura e da Pecuária, do sistema Faepa e Senar na Paraíba, com o projeto Juntos pelo Agro, além de instituições como Banco do Nordeste e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental (Cisco Agro).