Banco do Nordeste oferece crédito a aldeias indígenas na Paraíba

Uma equipe do Banco do Nordeste (BNB) destacou linhas de crédito voltadas à agroecologia e à agricultura familiar sustentável, em reunião com lideranças potiguaras, no início de maio. As oportunidades de financiamento foram apresentadas na aldeia Brejinho, no município de Marcação, para o Conselho de Lideranças do Povo Potiguara.

Os investimentos estão disponíveis para 32 aldeias dos povos potiguaras, distribuídas em áreas demarcadas nas cidades de Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação.

O cacique geral que conduziu o encontro, Sandro Gomes Barbosa, ressaltou a necessidade de que os povos potiguaras possam acessar o crédito para garantir a produtividade de forma integrada à natureza.

“As linhas de crédito são uma ferramenta para garantir nossa autonomia. Queremos produzir sem agredir a terra, como nossos ancestrais nos ensinaram. É a união do conhecimento tradicional com oportunidades que respeitam a Mãe Natureza”, destacou.

O gerente de Negócios do BNB, José Roberto Freitas, e o agente de Desenvolvimento do BNB, José Sávio Vieira, apresentaram as opções de financiamentos para sistemas agroflorestais, produção orgânica e infraestrutura comunitária, com destaque à segurança alimentar e à preservação ambiental.

Artesanato e turismo

O território indígena potiguara está localizado na Zona da Mata Norte paraibana. Desde 2024, o Pronaf Grupo A passou a incluir o atendimento a indígenas e quilombolas como públicos no acesso ao crédito.

Entre as atividades que podem ser financiadas pelo Banco estão artesanato, atividades turísticas, bem como ao público de mulheres e a aplicações rurais com agroindústrias, agroflorestais e extrativismo.

O Banco do Nordeste está cumprindo uma agenda de mutirões, desde o ano passado, com o intuito de divulgar as condições de financiamento e também de regularizações de dívidas. Entre o público indígena, há clientes da linha FNE Rural, considerados de maior porte e que demonstram o potencial de crescimento dos clientes desse segmento.

O agente de Desenvolvimento, José Sávio, ressalta que o território integra o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) Agroecologia, que deve aliar conhecimentos ancestrais, cultura, natureza com autonomia, de forma que a população indígena tenha acesso ao crédito com sustentabilidade social e ambiental.