Declaração anual do MEI: prazo de envio à Receita acaba neste mês

Encerra no dia 31 de maio o prazo de apresentação da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) para a categoria de microempreendedor individual (MEI). O documento é uma das obrigações que precisa ser cumprida pelos empreendedores junto à Receita Federal em garantia da regularidade do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e acesso a benefícios tributários e previdenciários, conforme estabelece a legislação.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Rosário Brito, o envio da declaração deve acontecer independente do registro do faturamento da atividade econômica no período do ano anterior.

“O microempreendedor individual deve informar o total de sua receita bruta anual. Ele vai somar o valor de tudo o que arrecadou com a venda de mercadorias ou na prestação de serviços durante o último período do ano e declarar. É importante lembrar que a declaração deve ser enviada mesmo que a empresa não tenha tido faturamento”, explica.

O envio da declaração anual do MEI é feito através do Portal do Empreendedor, disponível para acesso no link: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor, e não gera nenhum custo. Para realizar o processo, basta abrir a plataforma e depois clicar na opção “Enviar Declaração”. Depois dessa etapa, é preciso apenas informar o CNPJ e seguir o preenchimento das informações solicitadas no ambiente virtual.

“Caso a declaração não seja apresentada neste prazo, o MEI recebe aplicação de multa e pode até perder os benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, entre outros, além de ficar impossibilitado de emitir notas fiscais e participar de processos na modalidade das compras públicas”, alerta Rosário Brito.

Em caso de dúvidas, a Receita Federal disponibiliza um manual de consulta sobre como preencher corretamente as informações no site. O arquivo em versão PDF pode ser consultado pelo site: https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Manual_DASN-SIMEI.pdf.

Outra dica é buscar auxílio através das Salas do Empreendedor, que são ambientes reservados ao atendimento de demandas e orientações à categoria do MEI.

Outras informações sobre o tema também podem ser verificadas no site do Sebrae (www.sebrae.com.br/paraiba), ou através de contato via WhatsApp e da Central de Relacionamento da instituição, ambos com número 0800 570 0800.