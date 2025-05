No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa ‘Conexão Caturité’, Marcus Vinícius, gerente regional do INSS, respondeu a dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Entre os assuntos abordados, ele esclareceu sobre o pagamento de retroativos, direitos ao salário-maternidade em casos de aborto espontâneo, o tempo de espera para o resultado de um auxílio-doença e a possibilidade de aposentadoria para trabalhadores rurais.

Marcus também reforçou a importância de utilizar os canais oficiais do INSS, como o aplicativo Meu INSS e o telefone 135, para garantir a segurança e evitar golpes.

Ouça o podcast.