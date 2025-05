Nova estrutura do Porto de Cabedelo é entregue, em solenidade

O governador João Azevêdo e o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, entregaram, nesta segunda-feira (5), a nova estrutura do Porto de Cabedelo, marcando a nova fase nos 90 anos de história do equipamento. As novas obras incluem a requalificação dos armazéns, a reconstrução da sede administrativa com novos ambientes, como refeitório, academia e espaço de descompressão, além da dragagem. A inauguração contou, ainda, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, entre outras autoridades.

Na solenidade foi assinado o Termo de Inclusão de novos empreendimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras no Porto de Cabedelo que abrangem a extensão e urbanização do Molhe de Abrigo em 200 metros; e a dragagem para alargamento, em 120 metros, do raio da bacia de evolução e sobrelargura da curva de canal de acesso, que representam investimentos de R$ 155 milhões.

Mais de R$ 200 milhões já foram investidos na modernização do porto e outros R$ 130 milhões estão previstos para este ano, com o objetivo de ampliar a infraestrutura, elevar a eficiência operacional e consolidar o porto como referência em logística e sustentabilidade.

Também foram entregues a instalação de um sistema de energia fotovoltaica (que fará do Porto de Cabedelo o primeiro porto público do Brasil a operar com energia solar) e o investimento de quase R$ 20 milhões em obras de drenagem profunda, estações de tratamento de resíduos sólidos, águas pluviais e de esgoto, que asseguram o Porto de Cabedelo, como porto público mais comprometido com o meio ambiente, eliminando antigas galerias irregulares que lançavam esgoto no estuário do Rio Paraíba. Também está prevista a construção de um auditório para mais de 150 pessoas.

Durante a inauguração, João Azevêdo elencou uma série de iniciativas que o Governo da Paraíba tem feito para atrair investimentos.

“É uma alegria voltar a Cabedelo para trazer boas notícias e celebrar conquistas, anunciar novos investimentos e dizer, de maneira muito clara, que estamos fazendo, da melhor maneira possível, o nosso dever de casa, que é transformar essa Paraíba em um espaço de desenvolvimento constante. É o que estamos fazendo com a Ponte do Futuro, que recebe R$ 500 milhões de investimentos com recursos próprios; o Arco Metropolitano, um investimento de mais de R$ 250 milhões, também com recursos próprios, por exemplo”, frisou, destacando a importância do equilíbrio fiscal da Paraíba para a execução de obras estruturantes.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, disse que a entrega da nova estrutura do Porto de Cabedelo simboliza o bom momento vivido pela Paraíba.

“A Paraíba hoje é, sem dúvida alguma, uma referência para o Brasil, sobretudo, na qualidade da boa gestão pública. O governador João Azevêdo tem trabalhado muito para colocar a Paraíba na rota do desenvolvimento do Brasil. E é pelas mãos do governador e de sua equipe que a Paraíba no ano de 2024 foi o estado do Brasil que mais cresceu — um crescimento de 6,6%, enquanto a média nacional foi de 3,5%. A indústria da Paraíba cresce, o setor de serviços cresce, a indústria da construção civil da Paraíba cresce — com a construção em andamento de 14 mil leitos no Polo Turístico Cabo Branco. Além disso, estamos vendo um conjunto de obras estruturantes, como a Ponte do Futuro e o Arco Metropolitano, que vão ser fundamentais no escoamento da produção e na mobilidade urbana da Região Metropolitana”, acrescentou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, externou alegria pelo momento e disse que a entrega da nova estrutura do Porto de Cabedelo é fundamental para a economia paraibana.

“É uma alegria muito grande estar vivendo esse dia, de poder participar dessa solenidade, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Não há como pensar uma Paraíba que cresce, que se desenvolve, que gera emprego, que gera renda, se nós não investirmos em infraestrutura e em logística”, comentou, ressaltando a importância das parcerias entre o Governo da Paraíba e o Governo Federal.

O diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Caio Farias, ressaltou, em seu discurso, a ampliação da capacidade operacional do Porto de Cabedelo.

“A nossa agência tem por finalidade regular, fiscalizar e supervisionar toda a exploração da infraestrutura portuária do Brasil e também a prestação de serviços de transportes aquaviários. E, a cada ano, temos visto que o Porto de Cabedelo vem aumentando a sua movimentação, com destaque para a cabotagem — são 17% de aumento. Essa requalificação dos pátios, dos armazéns irá atrair mais guias, inclusive a de cabotagem de contêineres, que é a carga com maior valor agregado de movimentação no Porto”, afirmou.

O presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa, destacou que os investimentos no Porto de Cabedelo estão consolidando o equipamento como um vetor de desenvolvimento no Estado.

“Esses investimentos que o Porto de Cabedelo está recebendo na gestão do governador João Azevêdo estão concretizando antigos sonhos, como a possibilidade de atracarmos navios de carga de até 55 mil toneladas — antes só podíamos receber navios de até 35 mil toneladas. O Porto de Cabedelo, que completou, em janeiro deste ano, 90 anos vive o seu melhor momento, a exemplo da Paraíba. E está pronto para cumprir um papel ainda mais relevante no desenvolvimento da Paraíba e de toda a região Nordeste”, disse.

Já o prefeito de Cabedelo, André Coutinho, agradeceu a parceria com o Governo do Estado no desenvolvimento do município.

“Nessa união do Estado com o município de Cabedelo quem ganha é a população, é o Estado da Paraíba. Essa obra que hoje foi entregue vai melhorar a nossa arrecadação, a nossa geração de emprego. E, mais uma vez, quem ganha é Cabedelo, é o Estado da Paraíba. Quero firmar o compromisso de seguir o caminho do avanço, com diálogo, e transformar o município de Cabedelo, assim como a Paraíba está sendo transformada”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, disse que a Paraíba tem sido referência para o Brasil por conta de obras, como a nova estrutura do Porto de Cabedelo.

“Queria dizer que tudo isso que está acontecendo na Paraíba tem o dedo, o DNA da gestão do governador João Azevêdo, que tem feito para nós, paraibanos, uma Paraíba melhor e mais justa para todos a cada dia”, comentou, observando que o bom momento vivido pela Paraíba tem fortalecido o orgulho da população de viver no Estado.

A inauguração da nova estrutura do Porto de Cabedelo foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; deputados federais Gervásio Maia Filho, Aguinaldo Ribeiro, Mersinho Lucena, Wilson Santiago e Murilo Galdino; deputados estaduais Felipe Leitão, Jutay Menezes, Hervázio Bezerra, Francisca Motta, Eduardo Carneiro, Michel Henrique, João Gonçalves, Alexandre de Zezé, Luciano Cartaxo, Márcio Roberto e Nilson Lacerda; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; prefeitos e vereadores; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles, o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, e do vice-presidente da Companhia Docas, Fred Pinto.

Com a dragagem, o Porto de Cabedelo operará, com a homologação da obra pela Marinha do Brasil, com um canal de 11 metros de profundidade, apto a receber navios de até 55 mil toneladas, movimentando entre 9 a 13 embarcações por mês. De acordo com a Companhia Docas, a meta é dobrar esse número, chegando a 25 a 30 navios/mês, investindo na cabotagem de contêineres.

Confira a lista de investimentos:

– Nova Sede Administrativa

– Requalificação da Área Primária

– Sistema de energia fotovoltaica

– Sede própria do programa Porto Cidade

– Nova balança

– Nova Central de Operações

– Nova Central de Resíduos

– Nova Estrutura para Troca de Turnos

– Novas instalações do OGMO

– Novo acesso operacional

– Novo espaço dos Órgãos Anuentes

– Lava-rodas