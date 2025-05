Roberto Cavalcante revela desapontamento com a reforma tributária

Ao comentar sobre a ´espiral´ de descontrole inflacionário no país, o empresário Roberto Cavalcante, diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação, disse que “eu nasci e me criei nisso. Eu sou empresário com dedicação exclusiva há 55 anos e já passei por tantos planos econômicos, tantos governos desastrosos”.

“Acho que nós vamos ter a competência, o equilíbrio de superar tudo isso”, emendou o empresário.

Roberto avaliou, em entrevista ao ParaibaOnline, que o ´produto final´ da regulamentação da reforma tributária não o agradou.

“Eu tentei, da minha forma limitada, transmitir às pessoas que lá estavam redigindo e preparando o conteúdo básico que o Brasil aguentava tudo, menos aumento da carga tributária. E foi isso que nós tivemos como resultado”, Roberto Cavalcante.

À sua ótica, trata-se de um ´problema encomendado´: “Você sabe quando você tem a encomenda feita pela raposa. A raposa vai querer que as suas presas estejam cada vez mais próximas”, respondeu figurativamente o empresário.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa do final de semana, acesse aqui