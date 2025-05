SerTão Turístico Expo Negócios inicia programação de atrativos turísticos na Paraíba

Com a proposta de promover o ecoturismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável, valorizando as belezas naturais no interior paraibano, o Sebrae/PB, a Prefeitura de Serra Grande e a FJ Consultoria Turística realizaram, nesta sexta-feira (2), a abertura da programação do “SerTão Turístico Expo Negócios”, evento que acontece no município de Serra Grande, no sertão do estado.

O momento de abertura aconteceu na Praça de Eventos da cidade, às 19h. Antes, ao longo do dia, a programação teve um encontro de aeronaves no campo de pouso e apresentação cultural com o grupo “Xaxado da Serra”, no local do evento.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Itaporanga, Isaac Araújo, a expectativa é que o evento receba 10 mil pessoas ao longo de suas atividades e fortaleça ainda mais o contexto da economia territorial, a partir da valorização do turismo. “Tenho certeza de que esse evento é uma semente que está sendo plantada e o fruto desse trabalho será colhido por toda essa região do Vale do Piancó. Serra Grande abre as portas para o turismo e está sendo nesse momento uma referência para que outras cidades façam o mesmo”, disse.

O prefeito de Serra Grande, Vicente Neto, enfatizou a parceria com Sebrae e disse que o evento busca incentivar a prática do ecoturismo integrando todos os municípios da região. O município é reconhecido no território paraibano como o maior no número de cachoeiras catalogadas.

“O Sebrae é um parceiro forte na realização desse evento, assim como os outros municípios da nossa região que estão participando. Temos municípios engajados nessa pauta do turismo e esse é o nosso pensamento, mobilizar cada vez mais os gestores para que seja possível transformar a realidade dos nossos municípios e, com essas ações, fortalecer o turismo e melhorar a vida das pessoas&rdqu o;, comentou.

Também estiveram presentes na abertura do evento o deputado estadual, Chico Mendes, prefeitos e vereadores das cidades de Aguiar, Boa Ventura, Bonito de Santa Fé, Carrapateira, Igaracy, Itaporanga, Pedra Branca, Piancó, Santana dos Garrotes, São José de Piranhas, São José de Caiana e Monte Horebe.

A programação do “SerTão Turístico Expo Negócios” tem atividades até o próximo domingo (4) com diversos atrativos ao público. Entre os destaques estão a promoção de palestras temáticas, oficinas, exposição de produtos e serviços, voos de avião, balão, tirolesa, parapente e rapel, além da prática do ecoturismo em trilhas.

Além de conhecer as potencialidades do território local, a partir da prática de ecoturismo, os participantes terão a oportunidade de participar de momentos de debate com foco na pauta da sustentabilidade ambiental, turismo rural, os impactos gerados pela comunicação e marketing e o papel do agente de transformação para o desenvolvimento sustentável.