João Azevêdo e ministro Silvio Costa Filho inauguram novo Porto de Cabedelo

O governador João Azevêdo e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho inauguram, nesta segunda-feira (5), às 10h, a nova estrutura do Porto de Cabedelo, marcando a nova fase nos 90 anos de história do porto mais oriental das Américas. O evento contará com a presença do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Nogueira, além de outras autoridades locais e nacionais.

Mais de R$ 200 milhões já foram investidos na modernização do porto e outros R$ 130 milhões já estão previstos para este ano, com o objetivo de ampliar a infraestrutura, elevar a eficiência operacional e consolidar o porto como referência em logística e sustentabilidade.

As obras entregues incluem a dragagem do canal de acesso e bacia de evolução, requalificação dos armazéns, a reconstrução da sede administrativa com novos ambientes, como refeitório, academia e espaço de descompressão.

Além disso, há a instalação de um sistema de energia fotovoltaica (que fará do Porto de Cabedelo o primeiro porto público do Brasil a operar com energia solar) e o investimento de quase R$ 20 milhões em obras de drenagem profunda, estações de tratamento de resíduos sólidos, águas pluviais e de esgoto, que asseguram o Porto de Cabedelo, como porto público mais comprometido com o meio ambiente, eliminando antigas galerias irregulares que lançavam esgoto no estuário do Rio Paraíba. Também está prevista a construção de um auditório para mais de 150 pessoas.

Com a dragagem, o Porto de Cabedelo operará, com a homologação da obra pela Marinha do Brasil, com um canal de 11 metros de profundidade, apto a receber navios de até 55 mil toneladas, movimentando entre 9 a 13 embarcações por mês. Segundo o diretor-presidente, Ricardo Barbosa, a meta é dobrar esse número, chegando a 25 a 30 navios/mês, investindo na cabotagem de contêineres.

“O Porto de Cabedelo está devidamente pronto para cumprir um papel ainda mais relevante no desenvolvimento da Paraíba e de toda a região Nordeste. Com os amplos investimentos e o irrestrito apoio do Governo da Paraíba, estamos criando as condições para que nos tornemos uma referência nacional em sustentabilidade e eficiência, e uma rota estratégica para o crescimento logístico do Nordeste”, afirmou Barbosa.

Confira a lista de investimentos:

– Nova Sede Administrativa

– Requalificação da Área Primária

– Sistema de energia fotovoltaica

– Sede própria do programa Porto Cidade

– Nova balança

– Nova Central de Operações

– Nova Central de Resíduos

– Nova Estrutura para Troca de Turnos

– Novas instalações do OGMO

– Novo acesso operacional

– Novo espaço dos Órgãos Anuentes

– Lava-rodas