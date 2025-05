5° Hub Paraíba: vinte startups iniciam projetos inovadores

A cidade de Campina Grande, no agreste da Paraíba, ganhou 20 novas startups que atuarão na oferta de soluções tecnológicas para diversos mercados. Nesta quarta-feira (30), o Sebrae/PB deu as boas-vindas aos empreendedores que desenvolverão esses projetos por meio do 5° Hub Paraíba. A partir dessa seleção, o uso da Inteligência Artificial (IA) e adaptações de outras tecnologias estarão nas empresas facilitando o atendimento, dentre outros benefícios.

Alfa & Omega Consultórios Tecnológicos, Bonitta, Celulobio, Conecta Bio, Fogaréu, Lactiz, Mídia Positiva, MotoBee, Neural7Tech, Ready Go, RePellis, Rota 83, SolarizeMe, VouldHelp e Wire são os nomes das startups selecionadas neste ano. Essas empresas passarão por diversos aprendizados e aperfeiçoamentos, não só com o Sebrae/PB, mas com os parceiros do Hub, o Senai, o IEL, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB).

A analista técnica do Sebrae/PB, Ivana Sena, disse que o programa tem atraído cada vez mais interessados em implementar ideias que facilitam trabalhos e vivências na rotina diária. Ela informou que o trabalho do Sebrae, daqui por diante, é capacitar os empreendedores selecionados para o universo empreendedor.

“Além de serem orientados na administração dos seus negócios, eles também poderão utilizar as ferramentas de tecnologia e inovação que a instituição oferece. Logo, os mercados poderão aproveitar o que essas empresas criarem em soluções para atendimentos, gerenciamento e divulgação de outros negócios da saúde, do comércio, da indústria e outros”, comentou Ivana Sena.

Já o gestor do Núcleo de Inovação de Campina Grande (InovCG), Carlos Rueda, deu as boas-vindas aos participantes do HubPB e falou do prazer em atender pessoas interessadas, querendo construir soluções para os problemas que existem no dia a dia. Ele ressaltou que a união é feita por meio de empreendimentos e startups.

Ele abraçou os novos empreendedores, recepcionando ao ecossistema, e informou que o grupo oferta diversas oportunidades em rede e provavelmente identifica clientes, investidores e o conhecimento. Carlos destacou o apoio do Sebrae ao núcleo gestor de inovação e tecnologia.

Durante a apresentação das 20 startups selecionadas no HubPB, uma delas apresentou uma ideia para o gerenciamento de clínicas de saúde, a Alfa & Omega Consultórios Tecnológicos. A proponente do projeto, Mélquia Sales, disse que recebeu a indicação de uma amiga que participou do 4° HubPB para apresentar a ideia ao núcleo de inovação do Sebrae.

“A nossa ideia é, além de oferecer o que o mercado já oferece, com agenda online e telemedicina, incluir utilidades de IA, dentro do espaço do profissional. Psicólogos e nutricionistas também têm as necessidades que pesquisamos, de atualização do atendimento. Seria uma ajuda para organizar, além do atendimento, a burocracia para resolver mais facilmente”, concluiu Mélquia Sales.