Podcast: entenda os possíveis impactos da tensão entre EUA e China sobre o setor imobiliário do Brasil

No espaço dedicado ao mercado imobiliário e condominial, Érico Feitosa destacou os possíveis impactos da tensão tarifária entre Estados Unidos e China sobre o setor no Brasil.

Segundo ele, commodities como o aço — matéria-prima essencial para a construção civil — podem sofrer alterações de preço, o que afetaria diretamente os custos de obras e imóveis no país.

Apesar de ainda não haver reflexos diretos, Feitosa alerta para a imprevisibilidade do cenário internacional e o comportamento inflacionário típico do mercado brasileiro, que muitas vezes não acompanha quedas de preços globais.

Durante sua participação, o representante do Secovi também comentou a recente reunião da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI), no Rio de Janeiro, onde foram discutidas propostas legislativas que podem impactar o setor. Ele citou projetos de lei e medidas provisórias em tramitação, como o PL do despejo extrajudicial, mudanças na lei do inquilinato e discussões sobre crédito consignado com garantia do FGTS.

Feitosa reforçou o papel do Secovi Paraíba em acompanhar e defender os interesses do setor e da sociedade, incentivando os ouvintes a se informarem sobre os temas em debate no Congresso Nacional.

