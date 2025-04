Podcast: entenda sobre crédito rural e renegociação de dívidas

No quadro Sou do Campo, o Conexão Caturité abriu espaço para uma conversa esclarecedora sobre crédito rural e renegociação de dívidas, com a participação de Geneilson Evangelista, assessor regional da Empaer, e Carlos Antônio, gerente de relacionamento do Banco do Nordeste.

Geneilson destacou os avanços do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que tem proporcionado a milhares de famílias o acesso à terra com condições facilitadas de financiamento.

O programa permite que agricultores entre 16 e 70 anos adquiram imóveis rurais com juros baixos, carência de até três anos e prazos de pagamento de até 25 anos. Segundo ele, o teto do crédito foi recentemente ampliado para cerca de R$ 293.500, valor que também pode ser utilizado para estruturar e fomentar as atividades produtivas na nova propriedade.

Já Carlos Antônio reforçou a importância do Desenrola Rural, programa que permite a liquidação ou renegociação de dívidas contraídas pelo Pronaf entre 2012 e 2022. Agricultores com parcelas em atraso até fevereiro de 2025 podem ter descontos de até 80% ou prazos estendidos para pagamento. O gerente orientou os interessados a consultarem sua situação pelo site do Banco do Nordeste ou diretamente nas agências, alertando que o prazo para adesão vai até o final de 2025.

A conversa ressaltou a importância do planejamento e da informação no acesso ao crédito rural, incentivando os agricultores a buscarem orientação antes de qualquer contratação.

