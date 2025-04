Secovi-PB destaca a nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida

No quadro Mercado Imobiliário, do programa Conexão Caturité, em parceria com o Secovi Paraíba, o presidente da entidade, Érico Feitosa, abordou os impactos da criação da nova Faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida, voltada para famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

A nova faixa permite o financiamento de imóveis avaliados em até R$ 500 mil, com juros médios que caem de 11,5% para cerca de 10% ao ano. Embora ainda elevados, Érico destacou que essa redução representa um alívio no valor das parcelas para quem busca o crédito habitacional de longo prazo.

Ele também explicou as diferenças entre os sistemas de amortização SAC e Price, reforçando a importância de entender essas modalidades antes de fechar contrato. Na SAC, por exemplo, é possível financiar até 70% do valor do imóvel; na Price, apenas 50%.

Com a taxa Selic em alta (atualmente em 14,25%, podendo chegar a 15,25%), o mercado ainda vive um momento de incerteza. Contudo, a novidade traz esperança para uma parcela da população que antes não era atendida pelo programa habitacional.

