Salas do Empreendedor de seis municípios da Paraíba são premiadas

As Salas do Empreendedor dos municípios de Aroeiras, Ingá, Jacaraú, Lucena, Pitimbu e Queimadas, na Paraíba, receberam o Selo Diamante do Sebrae 2024. O anúncio da premiação aconteceu nesta quinta-feira (24) e é a mais alta categoria dentro do sistema de avaliação desses serviços. O município de Queimadas recebe o mesmo reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo.

O Selo é uma metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelas Salas do Empreendedor e outros parceiros. São aplicados critérios qualitativos e quantitativos, incluindo cliente oculto, que gera pontuações com o objetivo de atribuir categorias de qualidade Bronze, Prata e Ouro nos estados. O Diamante é a categoria nacional concedido aos parceiros com pontuação acima de 99,5.

São nas Salas do Empreendedor que os donos de pequenos negócios locais recebem a assistência necessária para abrir ou regularizar o seu negócio, além de participarem de capacitações e eventos que promovam o desenvolvimento da empresa. Para a analista técnica do Sebrae/PB e gestora das Salas do Empreendedor no estado, Nelijane Ricarte, o reconhecimento desse prêmio é “uma forma de referenciar o bom trabalho desenvolvido junto aos empreendedores locais e no apoio à melhoria no ambiente de negócios e desenvolvimento econômico nos municípios. É uma forma de reconhecer a parceria e o trabalho de desenvolvimento local e assistência aos empreendedores”.

O coordenador da Sala do Empreendedor de Queimadas, no agreste paraibano, Josias Rodrigues, comemorou mais uma conquista da cidade, que representa também a confiança dos empreendedores locais em buscar os serviços. “Agradeço a equipe pela execução dos serviços. É o nosso dever desenvolver a nossa cidade e o empreendedorismo, em primeiro lugar. Vamos seguir cuidando e inovando”, disse.

As Salas do Empreendedor são equipamentos públicos que desempenham um papel complementar às agências do Sebrae, contribuindo para a orientação dos donos de pequenos negócios e dos potenciais empreendedores brasileiros. Em todo o país são mais de 3,3 mil salas. Na Paraíba, o número é de 127 serviços em todo o estado.