As empreendedoras paraibanas estão convidadas a participar de mais uma edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições estão abertas e podem ser feitas, pela internet, até o dia 15 de junho. Podem concorrer no concurso, proprietárias de pequenos negócios enquadrados como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedora individual (MEI) com CNPJ e com, no mínimo, um ano de abertura de empresa.

As inscrições gratuitas e o regulamento completo estão disponíveis no site do evento: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios. Conforme o regulamento, podem participar empreendedoras formalizadas cujo faturamento anual não ultrapasse R$ 4.800.000,00. O prêmio está dividido em cinco categorias: pequeno negócio, produtora rural, MEI, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais.

A premiação será realizada por etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira etapa, serão escolhidas até cinco candidatas de cada unidade da federação. As selecionadas irão disputar a etapa regional com as demais empreendedoras dos estados correspondentes a sua região. Na sequência, as vencedoras dessa segunda fase participarão da grande final, na etapa nacional.

Entre os critérios de avaliação no concurso estão a gestão do negócio e a história da empreendedora. Para Ana Maria Mota, analista e gestora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na Paraíba, a premiação é uma oportunidade para as empreendedoras mostrarem o potencial das suas empresas, a jornada de construção do negócio e também uma forma de valorizar e homenagear as empresárias paraibanas.