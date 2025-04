No quadro ‘Sou do Campo’, no programa Conexão Caturité, o extensionista rural Iácome Jácome, da Empaer de Lagoa Seca, e o gerente de negócios do Banco do Nordeste, Carlos Antônio, trouxeram orientações sobre as linhas de crédito do Pronaf e o programa Desenrola Rural.

Foi destacado o incentivo à agricultura familiar, com crédito acessível, subsídios de até 40% e carência de até 3 anos. Além disso, o Desenrola Rural é a oportunidade para quem tem dívidas antigas com o banco: até 80% de desconto para quitação ou prazos ampliados com condições especiais de renegociação.

Quem tem pendências, não deve deixar pra depois. O prazo do Desenrola vai até 31 de dezembro de 2025. Procure a Empaer ou o Banco do Nordeste e garanta o acesso às novas oportunidades.

Ouça o podcast.