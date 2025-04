Podcast: Secovi-PB destaca pontos importantes do mercado imobiliário

Na coluna Mercado Imobiliário e Condomínio, dentro do Conexão Caturité, Érico Feitosa trouxe dois destaques importantes para o setor.

Primeiro, ele comentou o sucesso do Experience Condominial, evento realizado no último sábado (12) pela Secovi Paraíba, com apoio de profissionais como Nisseli e Lucilene, reunindo síndicos, gestores e condôminos na FIEP.

O encontro contou com mais de 20 patrocinadores e palestrantes de vários estados, fortalecendo o diálogo e a profissionalização da gestão condominial.

Em seguida, Érico falou sobre a reunião realizada em João Pessoa entre o Secovi, Sinduscon, Associação dos Construtores e representantes do setor jurídico com o presidente da ANOREC-PB, Dr. Carlos Ulisses.

O encontro teve como objetivo discutir o aumento das taxas cartoriais no estado e buscar alternativas que beneficiem a população e o mercado, especialmente em tempos de alta inflação e incertezas econômicas.

Érico reforçou o compromisso do Secovi Paraíba com toda a cadeia produtiva do setor, destacando que o trabalho vai além da negociação coletiva, envolvendo também articulações em defesa dos interesses dos consumidores e dos profissionais do ramo.

Ouça o podcast abaixo