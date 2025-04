Monteiro ganha 1ª Cooperativa de Agricultores Familiares

A cidade de Monteiro, no cariri da Paraíba, ganhou mais um instrumento para o desenvolvimento territorial, fruto do Pacto Novo Cariri do Sebrae/PB, que também impulsiona o cooperativismo. Foi inaugurada a 1ª Cooperativa dos Agricultores Familiares e Assentados da Vila Produtiva Rural (COOVPR) nesta quarta-feira (16), formada por quatro associações locais. O trabalho conjunto com a instituição levará a cooperativa para abrir diversos caminhos nas vendas e conquistar novos mercados.

As associações envolvidas são a Associação dos Produtores Agroecológicos de Monteiro (Apam), Vila Produtiva Rural (VPR) Lafayette e Angiquinhos. Todas já trabalham com o Sebrae/PB em consonância com o empreendedorismo rural ou o agronegócio. Segundo a gerente da agência do Sebrae/PB em Monteiro, Madalena Arruda, o apoio da instituição aos cooperados ocorre desde antes da instalação da Vila Lafayette, projeto da agricultura orgânica familiar irrigado pelas águas do Rio São Francisco. A cooperativa pretende ampliar os mercados e os produtores rurais podem concorrer a editais de apoio fora de Monteiro.

“Os associados despertaram o desejo de formar uma cooperativa a partir de alguns encontros que promovemos para eles. Nós desenvolvemos as habilidades dos agricultores com capacitações, preparando a todos sobre gestão empresarial, visando o aumento da eficiência das cadeias produtivas locais. As atividades de hortaliças, caprinocultura e todas as cadeias envolvidas poderão, a partir de agora, ter mais acesso a mercados”, enfatizou.

Colocar esses produtos em novos mercados é o novo desafio da Cooperativa. “Eles passarão a planejar a comercialização em feiras regionais e principalmente no processo de compras governamentais. Eles já têm todo um processo de consultoria de intervenção também. Na parte de inovação, no fortalecimento do arranjo cooperativo deles, para que pudessem chegar nesse processo, foi percorrido todo um caminho junto com o Sebrae”, declarou Madalena Arruda.

Já o presidente da nova cooperativa, Aguinaldo Freitas, se mostrou satisfeito com a iniciativa. Ele realizou a primeira assembleia geral da COOVPR, logo após a inauguração, com 41 agricultores. “É com imensa alegria e satisfação que nós realizamos essa assembleia geral da cooperativa que foi sonhada há nove anos. Nós daremos ênfase aos nossos trabalhos de documentação e temos metas para desenvolver esse potencial dentro da agricultura familiar. O potencial de desenvolvimento e a nossa expectativa é

acolher, principalmente os jovens, para mantermos uma cooperativa com olhar diferenciado”, informou Agnaldo.

A cooperativa já montou uma cozinha comunitária e os equipamentos necessários já estão prontos para a fabricação de polpa de fruta, bolos e doces, segundo o presidente da COOVPR. O grupo segue pesquisando o associativismo como uma das metas para os cooperados. Com essa rede colaborativa, os agricultores poderão trabalhar todo esse processo de produção de inovação dos produtos, como a agricultura sustentável.

O design desse modelo de negócio rural é para agregar valor e competitividade nessas atividades econômicas, segundo Madalena Arruda.

“O Sebrae participa de todo o processo, principalmente na intervenção com inovação em tecnologia, com energias renováveis, com agricultura sustentável, preparando para que realmente eles possam ser agroecológicos desde a produção de hortaliças à entrega do produto ao consumidor”, concluiu.