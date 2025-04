Grande variação no preço do botijão de gás em João Pessoa

Pesquisa realizada pelo Procon-JP encontrou o preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha oscilando entre R$ 89,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 120 (Maurício Gás e Água – Jardim Oceania, Mercadinho Pedro Gondim – Pedro Gondim, Nilson Gás – Mangabeira e Arlete Gás – Manaíra), para pagamento à vista. O produto está com diferença de R$ 25,01, variação de 27,8% e média de R$ 107,19.

O levantamento foi realizado em 44 estabelecimentos, nesta quarta-feira (16), e cobriu 30 bairros de João Pessoa. O Procon-JP encontrou o segundo menor preço do produto sendo praticado a R$ 100 (ADM Gás – Alto Mateus); Neto Gás e Água (Jaguaribe); e Alex Gás (Cruz das Armas).

Cartão – Para pagamento no cartão, o gás de cozinha foi encontrado oscilando entre R$ 89,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 120 (Box do João – Bancários, Maurício Gás e Água – Jardim Oceania). O segundo menor no cartão foi registrado a R$ 105 (Alex Gás – Cruz das Armas, ADM Gás – Alto do Mateus e Neto Gás e Água – Jaguaribe).

Vasilhame cheio – O consumidor que necessita adquirir um vasilhame do botijão de 13 quilos, cheio, vai desembolsar, no pagamento à vista, preços entre R$ 270 (Alex Gás – Cruz das Armas) e R$ 330 (Rejane Gás e Água – Castelo Branco). A diferença está em R$ 60, a média em R$ 300 e a variação em 22,2%. O segundo menor preço para pagamento à vista do vasilhame foi registrado a R$ 280 (ADM Gás – Alto do Mateus e ED Gás – Tambauzinho).

Já para pagamento no cartão, o preço do produto oscila entre R$ 280 (Alex Gás – Cruz das Armas) e R$ 350 (Vitória Gás – Mandacaru).