Preço da gasolina varia em João Pessoa; veja os valores

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontrou o preço da gasolina oscilando entre R$ 6,120 (Ferrari – Centro) e R$ 6,290 (10 postos) para pagamento à vista. Estes preços nas duas pontas vêm sendo registrados há quatro semanas. A média do preço do produto está em R$ 6,241, a diferença em R$ 0,17 e a variação em 2,8%.

O levantamento do Procon-JP, que foi realizado em 109 postos que estavam em atividade no dia 15 de abril, registra que, para pagamento no cartão, o produto está variando entre R$ 6,270 e R$ 6,390. Já a gasolina aditivada está com os preços oscilando entre R$ 6,250 (Postos Expressão – Centro e Torre) e R$ 6,620 Maxi – Oitizeiro) para pagamento à vista.

Álcool – Outro combustível que manteve os preços nas duas pontas em relação à semana passada é o álcool, que oscila entre R$ 4,420 (Ferrari – Centro) e R$ 4,690 (10 postos). O etanol tem variação de 6,1%, média de R$ 4,634 e diferença de R$ 0,27.

S10 – O diesel S10 também manteve os preços nas duas pontas se compararmos com o último dia 9, e está sendo comercializado entre R$ 5,990 (Triunfo – Torre e Setta – Alto do Mateus) e R$ 6,590 (Select – Tambaú). O produto está com média de R$ 6,162, diferença de R$ 0,60 e variação de 10%.

Diesel comum – Mais um combustível que manteve os valores da pesquisa anterior foi o diesel comum, que oscila entre R$ 5,880 (Independência – Tambiá) e R$ 5,340 (Seixas Petróleo – Praia da Penha). O produto está com média de R$ 6,068, diferença de R$ 0,38 e variação de 6,5%.

GNV – O Procon-JP registra, ainda, que o Gás Natural Veicular (GNV) está na nona semana com os mesmos preços nas duas pontas: R$ 4,990 (12 postos) e R$ 5,090 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial).