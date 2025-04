Ocupação hoteleira na Paraíba chega a quase 100% nos feriados

A Paraíba registrou excelentes índices de ocupação hoteleira durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes. Segundo levantamento realizado em parceria com as Secretarias Municipais de Turismo, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e as Associações de Turismo do Estado, a média estadual de ocupação chegou a 91,38%, refletindo o crescente interesse dos turistas pelo estado.

Os dados mostram que destinos como Bananeiras e Matureia atingiram 100% de ocupação, seguidos de perto por Conde, Cabedelo e Areia, com 95%. João Pessoa, capital paraibana, registrou 91%, enquanto Lucena e Cabaceiras apresentaram índices de 80% e 75%, respectivamente.

Para Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), os índices refletem o sucesso de uma política contínua de valorização do setor.

“Os números demonstram os resultados de um planejamento estratégico focado na interiorização e na diversificação da oferta turística em todas as regiões da Paraíba. O Governo do Estado tem apostado fortemente na promoção do destino, evidenciando nossas belezas naturais, cultura e infraestrutura, o que tem tornado o estado cada vez mais competitivo e atrativo no cenário nacional”, destacou.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, também comemorou os resultados e destacou a capacidade do estado de atrair diferentes perfis de turistas.

“A Paraíba tem se consolidado como um destino plural. O crescimento contínuo da ocupação hoteleira reforça a vocação turística da Paraíba e a consolida como uma das principais opções de viagem no Nordeste, agradando desde os que buscam agito e cultura até os que preferem paz e contato com a natureza.

Confira a média de ocupação em algumas cidades da Paraíba para os feriados da Sexta-feira Santa e Tiradentes:

João Pessoa – 91%

Conde – 95%

Cabedelo – 95%

Lucena – 80%

Areia – 95%

Bananeiras – 100%

Cabaceiras – 75%

Matureia – 100%