Governador confirma missão internacional do Consórcio Nordeste

O governador João Azevêdo participou, na manhã desta quarta-feira (16), de reunião virtual do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), oportunidade em que os gestores trataram de missão internacional para o Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que será realizada entre os dias 23 e 30 de maio. A agenda tem o objetivo de atrair investimentos e promover a expansão comercial e o fortalecimento diplomático da região Nordeste.

A Paraíba será representada pelo vice-governador Lucas Ribeiro e pelo secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins. Além da pauta comercial, o Consórcio Nordeste buscará firmar acordos com fundos de investimento voltados para infraestrutura, energias renováveis, inovação tecnológica e meio-ambiente.

“Essa é mais uma ação estratégica do Consórcio Nordeste para ampliar o nosso mercado e buscar novos investimentos internacionais com a apresentação das nossas potencialidades econômicas. A Paraíba, ao lado dos demais estados, irá apresentar as oportunidades de investimentos em diversas áreas, a nossa capacidade produtiva para fortalecer a geração de emprego e renda e melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população”, frisou o governador João Azevêdo.