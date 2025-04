A Paraíba registrou o percentual 46,6% na variação anual de abertura de pequenos negócios, sendo o quarto estado entre todas as unidades da federação com melhor desempenho no território nacional, segundo dados do Sebrae. O levantamento tem como referência o primeiro trimestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior. À frente do estado paraibano com maior número estão: Ceará (56,8%), Piauí (55,3%) e Amazonas (51,3%).

O dado positivo observado na Paraíba é também superior à média do Brasil, que ficou em 33,4% na variação comparada entre os dois períodos entre 2024 e 2025.

Considerando a abertura acumulada de pequenos negócios neste trimestre, o levantamento aponta que o estado paraibano apresentou o saldo de 19.169 registros.

Entre os estados do Nordeste, esse foi o quarto melhor resultado, ficando atrás apenas de estados como Bahia (63.173), Ceará (42.441) e Pernambuco (40.566). Completam a relação da estatística: Maranhão (17.715), Rio Grande do Norte (15.260), Alagoas (12.685), Piauí (11.581) e Sergipe (9.437).

De acordo com a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa, os números revelados pelo levantamento traduzem a existência de um cenário positivo no ambiente de negócios, o que colabora para o fortalecimento das atividades econômicas. “Isso mostra que o ambiente empreendedor paraibano está aquecido e favorável, refletindo políticas de incentivo e confiança dos empreendedores locais. Os dados reforçam a força da Paraíba no cenário nacional e regional da economia empreendedora”, avalia.

No contexto nacional, São Paulo (28,6%), Minas Gerais (10,9%) e Rio de Janeiro (7,8%) lideram a abertura de pequenos negócios até março de 2025, concentrando a maior participação entre os estados. Os setores de serviço (63,7%) e comércio (20,8%) são os que concentraram maior abertura de pequenos negócios no mês de março em todo o país. Em seguida aparecem indústria de transformação (7,6%), construção (7%), agropecuária (0,8%), SIUP (0,1%) e atividade extrativa mineral (0,03%).

Ainda de acordo com o levantamento, o número de abertura com o registro de MEI no Brasil teve crescimento de 35% até o mês de março deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, enquanto as MPE apresentaram crescimento de 28%.