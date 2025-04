Especialista alerta para cuidados com compras na Semana Santa e Páscoa

Com a chegada da Semana Santa e da Páscoa, o consumo de alimentos típicos do período, como peixes e chocolates, cresce significativamente. Diante desse cenário, a advogada Glauce Jácome, trouxe importantes orientações em sua coluna semanal “Direito do Consumidor”, na Rádio Caturité FM, alertando para cuidados que os consumidores devem ter para evitar prejuízos e garantir uma compra consciente e segura.

Segundo Glauce, o primeiro ponto de atenção deve ser o controle do orçamento, já que a forte pressão do mercado nesta época pode levar o consumidor a gastos desnecessários e comprometedores.

“Nós teremos o período de Páscoa e alguns produtos eles são exatamente colocados à venda neste período, né? Então as orientações elas começam exatamente do controle do orçamento. Porque existe um apelo muito grande no mercado e esse apelo muitas vezes acaba fazendo a pessoa comprar aquilo que exatamente não pode ou não precisa. Então sempre tem muita consciência daquilo que realmente é necessário e daquilo que realmente é possível. Digo isso porque, por exemplo, muitas vezes pra agradar se compra um ovo de Páscoa e o ovo de Páscoa tá caro, enfim. Compromete outros aspectos desde o momento, né? Compromete, inclusive, também o orçamento da consumidora. Então a primeira coisa é isso. De olho ao orçamento, muito cuidado pra não ser encantado.”

Além do cuidado com os preços, a especialista reforça a importância da leitura atenta dos rótulos dos produtos. Informações como data de validade, composição, presença de alérgenos, além da identificação do fornecedor, são obrigatórias e fundamentais para garantir a segurança do consumo.

“Tem, inicialmente, a questão da informação. Então, os rótulos desses produtos devem trazer informações corretas e claras sobre tamanho, sobre composição, sobre prazo de validade, sobre forma de armazenamento. É preciso considerar, inclusive, que a gente tem várias pessoas que podem ter inúmeras alergias, intolerâncias. Então, também esses produtos devem indicar exatamente esses ingredientes para que as pessoas não tenham problema de saúde exatamente pelo consumo desses itens, né? Quando a gente trata inclusive da embalagem do produto, além de todas essas referências relacionadas diretamente ao produto, é preciso que tenha também na embalagem a identificação do fornecedor, seja do padrão, seja do produtor. Informações como, por exemplo, o CNPJ da empresa, informações como o endereço dessa empresa, a localização dessa empresa. Por quê? Porque quando nós lidamos com alimentos, nós temos que considerar a qualidade do produto e temos que considerar a segurança do produto.”

A orientação final da advogada é que o consumidor esteja sempre atento e bem informado, utilizando seus direitos como ferramenta para escolhas mais conscientes. A compra com responsabilidade, além de proteger o bolso, também assegura a saúde e o bem-estar de toda a família durante esse período especial.

Ouça: