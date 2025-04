Bolsas americanas registram perdas de trilhões de dólares

Reportagem do ´Estadão´ mostrou que o bom humor do mercado financeiro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durou pouco.

Desde janeiro último, as Bolsas americanas já perderam 8 trilhões de dólares.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

