Paraíba tem mais de 19 mil negócios ativos na gastronomia

O estado da Paraíba conta com 19 mil negócios na gastronomia, de acordo com a pesquisa Alimentação Fora do Lar, realizada pelo Sebrae/PB. Desse total, 13.226 são Microempreendedores Individuais (MEIs), 5.855 Microempresas (MEs) e 418 Empresas de Pequeno Porte (EPP). Segundo a pesquisa, foram 4.234 empresas abertas no segmento somente em 2024.

O gerente da agência Sul do Sebrae/PB, Cláudio Soares, destacou a importância das empresas adotarem práticas inovadoras e ressaltou que a instituição analisa como os negócios devem se comportar para poder encaminhar soluções conjuntas para o crescimento das atividades empresariais.

“Nesta pesquisa de dados, a gente fez um recorte de lanchonetes, casas de chá, bares e restaurantes até o serviço de ambulantes de alimentação e outros. O setor da gastronomia tem certa informalidade ainda nos negócios e a proposta é que a gente possa contribuir para que essas empresas sejam formalizadas e que elas se tornem melhores e mais competitivas. Muitas dessas empresas precisam aprimorar a gestão do seu negócio”, destacou Cláudio Soares.

Segundo ele, alguns negócios precisam melhorar o processo de inovação, bem como a gestão financeira e o relacionamento com o cliente.

“A gente só avança com inovação, com tecnologia, com processos para que todos esses elementos façam os negócios mais sustentáveis. A gente traz um conceito de inovação para dentro do negócio e melhora o processo, o serviço ou o produto”, detalhou.

Como exemplo do que fazer na gastronomia, o gerente do Sebrae/PB ressaltou o incremento de um novo cardápio, ou prato, ou uma forma de fazer um conceito, uma visão de valorização do produto.

“Essas iniciativas fazem com que os negócios sejam melhores e mais competitivos. É por esse propósito que o Sebrae apoiou o Prazeres da Mesa, um evento nacional, que pela primeira vez aconteceu na Paraíba. Foi uma curadoria olhando para o que tem de melhor no segmento quando a gente se conecta com comunidades quilombolas, da zona rural, quando a gente olha para produtores que trabalham com o agronegócio orgânico”, concluiu.