O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb) e da Associação Nordeste Forte, Cassiano Pereira, participou, nesta terça-feira (8), da cerimônia de abertura da 100ª edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic). Principal e maior evento do setor no Brasil, o Enic ocorre em São Paulo, em conjunto com a programação da Feira Internacional da Construção Civil (Feicon), reunindo líderes e profissionais do setor de todo o país.

A abertura foi realizada pelo presidente Lula e também contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira.

Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), o Enic abre o calendário de eventos de 2025 para o setor, apresentando as inovações e tendências do mercado. Além disso, a programação, que será realizada até a próxima sexta-feira (11), também fomenta e viabiliza a celebração de novos negócios para empresários da arquitetura e da construção civil.

“Como presidente da Fiepb e da Nordeste Forte, conheço a importância que a indústria da construção civil tem para a nossa economia local e regional. Por essa razão, e também para impulsionar ainda mais o bom momento que o setor vivencia, é importante conhecer as inovações, tecnologias e trocar experiências com empresários de todo o país em um evento amplamente reconhecido como este, que se propõe a planejar e construir o futuro do setor no Brasil”, pontuou Cassiano Pereira.

Além da Cbic, o 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção também conta com a parceria do Senai, do Sesi, da CNI e do IEL, que apresentam durante o evento inovações nas áreas de educação, segurança e saúde ocupacional e tecnologia.