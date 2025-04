Durante sua participação no quadro Mercado Imobiliário e Condomínio, no programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, representante do Secovi Paraíba, falou sobre as recentes alterações no programa Minha Casa, Minha Vida.

A principal novidade destacada foi a criação da Faixa 4, que amplia o acesso ao programa para famílias com renda de até R$ 12 mil mensais.

Érico detalhou as quatro faixas de renda para aquisição de imóveis na zona urbana e reforçou que o valor dos subsídios e das taxas de juros varia conforme a faixa de renda.

Ele também alertou sobre a importância de realizar negociações com profissionais habilitados para evitar golpes no mercado imobiliário.

Ouça o podcast aqui.