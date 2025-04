Podcast: entenda como é possível somar contribuições no INSS

No quadro Minha Aposentadoria, no programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, respondeu dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria e outros benefícios previdenciários.

Entre os temas abordados, destacaram-se a possibilidade de somar contribuições como autônoma e prestadora de serviço, os critérios para aposentadoria de agricultores, o recebimento da pensão por morte no lugar do BPC, e como donas de casa podem contribuir para o INSS.

Marcus também explicou que o 13º salário dos beneficiários do INSS será antecipado em duas parcelas: a primeira começa a ser paga no fim de abril e a segunda no fim de maio.

Ele reforçou a importância da atenção ao calendário de pagamentos e destacou que o abono não é acumulativo com o BPC.

Ouça o podcast aqui.