No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior esclareceu dúvidas sobre o direito do consumidor, com destaque para as tarifas bancárias.

Ele alertou que muitos clientes são cobrados por serviços não contratados e destacou a existência da conta corrente básica, isenta de tarifas, garantida pelo Banco Central.

Floriano orientou que, diante de cobranças indevidas, o consumidor deve registrar reclamação junto ao banco e, se necessário, acionar o Banco Central ou o Procon.

O advogado também comentou o ranking das empresas mais reclamadas em Campina Grande no primeiro trimestre de 2025, reforçando a importância do consumidor conhecer e reivindicar seus direitos.

