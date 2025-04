Presidente da Fiepb reúne-se com diretores do Sicredi

Na última segunda-feira (7), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), Cassiano Pereira, recebeu o presidente do Sicredi Evolução, João Bezerra Júnior, além de conselheiros, diretores e gerentes da Cooperativa de Créditos, durante uma reunião na Federação, em João Pessoa.

Participaram do encontro o conselheiro do Sicredi, Irenaldo Quintans; o diretor executivo, Paulo Valério Nóbrega; diretor da agência Campina Grande, Ademir Wanderley; diretor de negócios, Thales Cavalcanti; e os gerentes de marketing, Elizomar Braga Filho, e de negócios, Gedeon Vitorio.

Na ocasião, foi apresentado o portfólio de serviços do Sicredi Evolução, que é considerada uma das maiores instituições cooperativas financeiras do Nordeste. A instituição está presente em mais de 300 municípios do Nordeste e injetou, nos últimos anos, R$ 2 bilhões na economia da Paraíba.