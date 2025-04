Governador entrega gasoduto de Cabedelo

O governador João Azevêdo entregou, na manhã desta terça-feira (8), as obras do gasoduto de Cabedelo, nas quais foram investidos mais de R$ 9,5 milhões. O projeto abrangeu a construção de 20 km de rede dos quais 12 km são da linha tronco entre Intermares e o Porto de Cabedelo, já construídas e em operação.

O gasoduto irá atender com gás canalizado clientes dos mercados residencial e comercial dos bairros de Intermares, Ponta de Campina, Poço, Camboinha, Areia Dourada, Formosa, Ponta de Mato, Centro, até o Porto de Cabedelo. Além do mercado industrial, com a oferta de gás ao Porto de Cabedelo, Moinho Dias Branco e outros empreendimentos ao longo do gasoduto.

Com a inauguração desta terça-feira, a rede de gás canalizado da Companhia Paraibana de Gás (PBGás) chega a 400 km, beneficiando os municípios de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Conde, Alhandra, Santa Rita, Bayeux, Mamanguape, Queimadas, Ingá, Caldas Brandão (Cajá), São Miguel de Taipú, Gurinhém, Sobrado, Mogeiro e Pedras de Fogo. Neste mês de março, a PBGás superou a marca de 34 mil clientes nos segmentos residencial, comercial, industrial e postos de combustíveis.

Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou que a entrega representa mais uma ação do programa Paraíba 2025/2026.

“Essa é uma obra importante porque traz desenvolvimento e oferece às indústrias e às residências um combustível menos poluente. A nossa gestão tem executado grandes investimentos para promover o desenvolvimento sustentável, gerar emprego e renda, resultado do equilíbrio fiscal e financeiro do Estado”, frisou.

O secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, evidenciou a realização de obras estruturantes do governo em Cabedelo.

“O gasoduto é mais uma obra importante do governo em Cabedelo, que chega pela PBGás, uma empresa indutora do desenvolvimento da Paraíba. Além da Ponte do Futuro, que é um grande complexo rodoviário, a cidade tem sido contemplada com as obras do Porto de Cabedelo, o que representa geração de emprego e renda”, falou.

O presidente da PBGás, Jailson Galvão, afirmou que a cidade de Cabedelo é estratégica para o projeto de expansão da rede de gás pela quantidade de prédios, condomínios, bares e restaurantes, indústrias e o próprio Porto de Cabedelo.

“A chegada do gasoduto traz desenvolvimento econômico e sustentável, o gás natural é um combustível aliado da transição energética. Esse é um marco para a PBGás porque estamos gerando infraestrutura energética para a região portuária e oferecendo as vantagens desse produto aos diversos segmentos”, sustentou.

O prefeito de Cabedelo, André Coutinho, agradeceu ao governador João Azevêdo pelos investimentos no município. “Quem ganha com as ações do governo em Cabedelo é a população, o comércio, a indústria. Estamos sendo contemplados também com a Ponte do Futuro, uma importante obra de infraestrutura rodoviária, e nós somos gratos pela parceria”, disse.

O gerente corporativo de Engenharia do Moinho Dias Branco, uma das indústrias contempladas com o gasoduto, Ivanaldo Sérgio Carvalho, destacou a importância da ação do Governo do Estado para o empreendimento. “Essa é uma obra que nos traz segurança, reduz custos, é um projeto estratégico, que permite o impulsionamento de negócios e que vai alavancar o desenvolvimento da região”, pontuou.

Prestigiaram a solenidade os deputados estaduais Chico Mendes, Luciano Cartaxo e João Gonçalves; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; a vice-prefeita de Cabedelo, Camila Holanda; vereadores do município; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles Ricardo Barbosa (presidente da Companhia Docas), Roberto Paulino (secretário Chefe de Governo), Robson Barbosa (secretário de Energia e do PAC) e Marcelo Cavalcanti (superintendente da Superintendência de Administração do Meio Ambiente – Sudema).