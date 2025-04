Melhorar o atendimento de saúde com Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade para muitos empreendedores de Campina Grande. Neste contexto, 14 empresas inscritas no Impulsiona Saúde, do Sebrae/PB, participam, até esta sexta-feira (11), do treinamento empresarial “Como ferramentas ágeis de gerenciamento podem revolucionar sua rotina”, conduzida por Wânderson Pio, da startup DHF.

“É esse ambiente de conhecimento e networking que a Jornada Impulsiona Saúde busca trazer, com trocas mútuas de conhecimento, interação e inovação dos negócios da área, que são empreendimentos que atendem a sociedade e precisam de orientações sobre gestão empresarial dentro de uma visão de atendimento que foque na sustentabilidade ambiental, social e econômica nas relações comerciais e de prestações de serviços”, afirmou a analista técnica do Sebrae/PB, Heloísa Mirelli.

Entre os participantes da Jornada Impulsiona Saúde está Ana Lígia, da Sancy Odontologia, que a partir da capacitação obteve orientações sobre como utilizar a IA na sua rotina profissional.

“Aprendi várias maneiras de usar a inteligência artificial para melhorar o atendimento. Melhorei também a análise financeira do meu negócio, a estrutura organizacional e o treinamento pessoal. Aprendi que existem várias possibilidades para utilizar a inteligência artificial no meu negócio”, comentou Ana Lígia.

As empresas participantes do Impulsiona Saúde são motivadas a produzirem serviços e produtos que causarão transformações no mercado. O empreendedor Rafael Araújo já faz uso da inteligência artificial na sua farmácia de manipulação, a Roval.

“Eu consigo treinar um assistente farmacêutico para me orientar sobre interações medicamentosas, uso correto de medicamento, potenciais interações que a inversão leva um agravo ou potencializar um processo terapêutico de algum paciente. Isso hoje é uma possibilidade que a inteligência artificial nos entrega”, afirmou.

O Impulsiona Saúde é uma iniciativa inovadora voltada às empresas que oferecem capacitação e ferramentas estratégicas para otimizar a gestão. Todas as empresas estão participando desde novembro de 2024 da jornada, que tem um cronograma de atividades e encontros até dezembro de 2025.