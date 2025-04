O saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas (MPE) no território paraibano somou 2.567 novas oportunidades entre os meses de janeiro e fevereiro. O resultado consta no levantamento feito pelo Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Neste mesmo período, apenas o setor da administração pública apresentou índice positivo, com 15 postos de trabalho, enquanto as médias e grandes empresas (MGE) registraram -2.397 e outros -397.

Ainda de acordo com o levantamento, os setores de serviço (1.267) e construção (1.078) são apontados como sendo os responsáveis pela maior parte da criação de novos postos de trabalho no contexto dos pequenos negócios. Completam essa lista, indústria transformação (383), atividade extrativa mineral (13), comércio (-9), SIUP (-25) e agropecuária (-140).

Conforme a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa, os setores que foram indicados pela criação da maioria das novas oportunidades, além de intensivos em mão de obra, têm forte presença em diversos territórios, o que reforça ainda mais o papel estratégico para a economia local.

“A expansão dos serviços indica maior circulação de renda e demanda por atividades voltadas ao consumidor. Já o bom desempenho da construção pode refletir investimentos em obras públicas e privadas, além de políticas de estímulo ao setor”, explica.

Mês de fevereiro – o recorte desse período revela também que o estado paraibano apresentou saldo líquido de 2.078 novos postos de trabalho, a partir da atuação das micro e pequenas empresas. Em sequência, aparece administração pública, que somou 4 oportunidades, e as médias e grandes empresas (-1.455) e outros (-102) completam a lista do levantamento.

Os setores de serviço (1.259), construção (327) e comércio (263) foram os que concentraram a maior criação de oportunidades, seguidos da atividade extrativa mineral (11), enquanto SIUP (-24) e agropecuária (-78) apresentaram números negativos.

Comparado ao mês de janeiro deste ano, que registrou 489 novos postos de trabalho, fevereiro se destaca também pelo amplo crescimento de oportunidades.

“Esse avanço pode ser atribuído a fatores sazonais e econômicos, como a retomada de atividades nos setores de serviços e construção civil, além da movimentação natural do mercado após o recesso de fim de ano. As MPEs, com sua capacidade de resposta rápida às demandas locais, se destacam nesse cenário como grandes protagonistas da geração de oportunidades no estado”, complementa a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB.

“Com esse desempenho, a Paraíba sinaliza um início de ano promissor para o fortalecimento dos pequenos negócios e para a geração de empregos em áreas com grande capacidade de impacto social e econômico”, conclui Ivani Costa.