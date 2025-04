Bruno participa de inauguração de Centro de Distribuição em Campina Grande

cidade de Campina Grande celebrou, nesta sexta-feira (4), a inauguração oficial do novo Centro de Distribuição da Bartofil, uma das maiores distribuidoras atacadistas do Brasil.

O evento contou com a presença do prefeito Bruno Cunha Lima, que destacou a importância do empreendimento para a economia local e geração de empregos.

“Na tarde de hoje fico muito feliz em estar aqui participando da inauguração deste centro de distribuição, que em certa medida eu, minha equipe e a cidade de Campina Grande, seja através do diálogo, do respeitos, no abrir das portas para a assinatura de protocolos , incentivamos e facilitamos a instalação da empresa aqui. Essa empresa, certamente ajudará a criar mais emprego, renda e riqueza para o povo de nossa cidade”, declarou Bruno, em breve discurso.

Com um investimento superior a R$ 150 milhões, o centro ocupa 27 mil m² de área construída, em um terreno de 100 mil m², localizado às margens da PB-139, no Distrito de Catolé de Boa Vista. A estrutura é o terceiro CD da empresa e o segundo no Nordeste.

A previsão é que o novo centro gere mais de 300 postos de trabalho diretos em sua operação plena, sem contar os prestadores de serviço e transportadores autônomos que também serão impactados positivamente pela chegada do empreendimento.

Durante a solenidade, o prefeito Bruno Cunha Lima reforçou o potencial de Campina Grande como polo logístico e de negócios no Nordeste.

“A arrecadação de impostos é importante, a geração de emprego para movimentar a economia é importante. Mas há um ganho que não pode ser mensurado só com números: é o ganho social. Esse é o maior programa social que um governo pode fazer — estimular o emprego”, concluiu Bruno Cunha Lima.

Junto ao prefeito, estiveram presentes ainda no evento a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, o Secretário de Finanças, Gustavo Braga, o Secretário Executivo de Finanças, Felipe Gadelha, além do Superitendente de Trânsito e Transportes, Vitor Ribeiro.

Após a solenidade, Bruno Cunha Lima visitou a Feira de Fornecedores da Bartofil, que ocorre até esta sábado (5), e reúne mais de 150 representantes comerciais e 200 marcas parceiras, concluiu.