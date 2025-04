Grande variação no preço dos medicamentos em João Pessoa

A variação no preço do xarope antialérgico e para tosse Bromexina (Bilsovan) 120ml Phariabsalof chega a 238,96%, registra pesquisa de preços para medicamentos realizada pelo Procon-JP nas farmácias da Capital, com o produto oscilando entre R$ 11,36 (RedepPharma – Praça 1817, Centro) e R$ 38,37 (Farmanúcia – Bairro dos Estados), também a maior diferença do levantamento: R$ 27,05.

O levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 3 de abril em 13 farmácias da Capital e traz preços de 80 tipos de medicamentos como xaropes para tosse (seca e alérgica), antigripais em comprimidos (para dores e antitérmicos), vitamina C em comprimidos e efervescentes (com e sem zinco).

Outras duas grandes variações foram registradas no medicamento para dor e febre, Profenol 20 comprimidos União Química, 177,53%, que está oscilando entre R$ 3,99 (Mila Farma – Jaguaribe) e R$ 24,70 (RedepPharma – Praça 1817, Centro), diferença de R$ 15,80; e no Ambroxol (Mucosolvan 120ml, 162,63%, com preços entre R$ 9,90 (Mila Farma – Jaguaribe) e R$ 26,00 (Farmácia do Arnaldo – Beira-Rio), diferença de R$ 16,10.

Outras diferenças – O Procon-JP registra, ainda, duas outras grandes diferenças: no xarope antialérgico e para tosse Melin/Bromelin 100ml Hebron, R$ 26,62, com preços entre R$ 48,38 (Santana – Torre) e R$ 75,00 (Farmanúcia – Bairro dos Estados), variação de 55,02%; e no xarope Acetilcistina (Flumicil) 120 ml Geolab, R$ 26,05, com preços entre R$ 17,90 (Francy – Beira-Rio) e R$ 43,95 (Pague Menos – Epitácio Pessoa), variação 145,53%.

As farmácias – A pesquisa do Procon-JP levantou preços nas seguintes estabelecimentos: RedePharma (Praça 1817, Centro); Pague Menos (Epitácio Pessoa); Santana (Torre); Faustino (Expedicionários); Farmácia de Arnaldo e Francy (Beira-Rio); Drogasil (Jardim Cidade Universitária); Camila Farma: Menor Preço (Mangabeira); Farmanúcia (Bairro dos Estados); Mais Pharma e Mila fFarma (Jaguaribe); e Farmed (Cristo).