Compartilhar ideias, convergir esforços e construir parcerias entre os estados do Nordeste que proporcionem um novo momento de crescimento e desenvolvimento para a região. Foi com este propósito que o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) e da Associação Nordeste Forte, Cassiano Pereira, participou, na última segunda-feira (31), do lançamento do Fórum Permanente de Infraestrutura, criado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).

O evento, realizado na Casa da Indústria pernambucana, reuniu diversas lideranças políticas e empresariais para reafirmar a importância que possuem os investimentos em infraestrutura e o impacto positivo que eles geram não só no setor industrial, como também no crescimento econômico e na modernização produtiva do estado.

Além disso, para criar um marco na implantação do Fórum Permanente de Infraestrutura da FIEPE, que vai realizar o monitoramento contínuo de obras e ações importantes para o estado, também foi promovido durante o evento um debate sobre a ferrovia Transnordestina. Na ocasião, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, voltou a defender a inclusão da Paraíba no projeto da ferrovia.

Segundo Cassiano, que também preside a Associação Nordeste Forte, que representa, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), todas as federações de indústrias da região, é essencial que não só a Paraíba, como todos os estados do Nordeste que ainda não foram contemplados, passem a integrar o projeto da Transnordestina.

“O Nordeste precisa dessa integração de todos os seus estados por meio da Transnordestina. Por essa razão, é fundamental que o projeto contemple a Paraíba e os demais estados que ainda não possuem ramais da ferrovia. Para isso, é necessário um esforço conjunto e prioritário dos segmentos políticos e empresariais, que precisam estar unidos na defesa dessa reivindicação, que é determinante para o futuro econômico do Nordeste como um todo”, enfatizou Cassiano Pereira.

Ainda segundo o presidente, a criação do Fórum Permanente de Infraestrutura da FIEPE é uma importante inspiração de como o setor industrial pode contribuir ativamente com o monitoramento de ações e o debate de ideias sobre temas que beneficiam não apenas a indústria, mas a sociedade como um todo.

“O presidente da FIEPE, Bruno Veloso, está desenvolvendo um trabalho de excelência. Então, enquanto presidente da FIEPB e da Associação Nordeste Forte, fico muito feliz de participar de um momento como esse, pois só unidos conseguiremos alcançar nossos objetivos e construir um Nordeste ainda mais desenvolvido”, acrescentou Cassiano Pereira.

Por sua vez, o presidente da FIEPE, Bruno Veloso, explicou que o Fórum Permanente de Infraestrutura é uma iniciativa estratégica, que vai acompanhar obras e projetos que são essenciais para Pernambuco, mas que também vai monitorar ações e obras que são transversais ao estado e impactam positivamente o Nordeste como um todo.

“Esse fórum tem o objetivo de discutir as grandes obras não só de Pernambuco, mas da nossa região. E uma delas, que foi o nosso primeiro tema, é a Transnordestina, que é importantíssima para todo o Nordeste. Então, agradeço a Cassiano pela presença na FIEPE, demonstrando essa integração que é preciso ter sempre”, afirmou Bruno Veloso.

Já o conselheiro emérito da CNI, Armando Monteiro, afirmou que a implantação do Fórum Permanente de Infraestrutura contribui para resgatar a discussão de temas que são importantes para a construção de uma agenda estratégica do Nordeste.

“O Nordeste que eu acredito é o Nordeste capaz de estar integrado em suas lutas. Logo, a presença do presidente Cassiano Pereira nesse evento tem um significado especial, uma vez que ele será, no setor privado, a voz que vai garantir esse processo de integração, através da Associação Nordeste Forte. Além disso, essa é uma agenda complexa, que demanda muita articulação e mobilização. Por isso, acredito que o setor empresarial vai ter a capacidade de protagonizar e liderar essa convergência de objetivos”, explicou Armando Monteiro.

Interlocução Paraíba e Pernambuco

O evento realizado na Casa da Indústria também contou com a participação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que destacou a importância da interlocução com outros estados do Nordeste, com o objetivo de fortalecer a região como um todo.

“Para mim é muito importante a sua presença aqui, Cassiano, porque a Transnordestina, na verdade, é uma estruturadora do Nordeste brasileiro. Nós não estamos tratando aqui de uma pauta sobre uma ferrovia que vai para um determinado porto, mas da infraestrutura logística que a gente precisa ter enquanto região, para que possamos ter mais competitividade, mais geração de oportunidades e gerar mais riqueza na nossa região”

O prefeito do Recife, João Campos, também pontuou que a união de esforços é um importante fator de competitividade para o Nordeste. “A agenda de competitividade é muito importante para uma cidade, para um estado, mas, principalmente, a capacidade de integração entre uma região é o que faz toda a diferença. Então, a sua presença aqui, Cassiano, mostra que a agenda não é apenas de um estado, mas é uma agenda de todo o Nordeste, porque o Nordeste forte significa o Brasil crescendo também”, afirmou João Campos.