No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer, Iácome Jácome, destacou a avicultura como uma alternativa viável para a geração de renda no meio rural.

Segundo ele, a criação de aves tem sido uma excelente opção para pequenos produtores, pois exige menor espaço e investimento inicial em comparação a outras atividades agropecuárias.

Iácome ressaltou que a produção de ovos e carne de frango está em ascensão devido ao aumento da demanda e à exportação do produto.

Além disso, enfatizou a importância do planejamento adequado, escolha do local ideal e infraestrutura mínima para garantir o sucesso da criação.

Para os interessados em iniciar na atividade, o extensionista reforçou que a Empaer oferece suporte técnico e orientações sobre manejo, comercialização e linhas de crédito.

Ele recomendou que os produtores busquem informações antes de investir, para garantir um planejamento eficiente e sustentável.

Ouça aqui.