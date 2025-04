No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o professor e advogado Floriano Júnior esclareceu os direitos do consumidor em relação à compra de produtos vencidos.

Ele destacou que, na Paraíba, o cliente que encontra um alimento fora do prazo de validade tem direito a receber outro gratuitamente.

Além disso, Floriano alertou sobre a importância de conferir datas de validade e denunciar estabelecimentos que vendem produtos impróprios, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

O Procon tem atuado na fiscalização para garantir a segurança dos consumidores.

Ouça o podcast aqui.