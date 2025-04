Páscoa: produtos criativos e divulgação nas redes sociais são estratégias

Para continuar entregando produtos de qualidade e atrair clientes, os empreendedores que trabalham com confeitaria e chocolate estão buscando novas alternativas de doces nessa Páscoa, principalmente devido à alta no preço do chocolate.

Além de caprichar nos produtos, é preciso também utilizar a criatividade para impulsionar as vendas.

Como nas demais datas festivas do ano, a Páscoa é uma oportunidade para os empreendedores mostrarem os diferenciais dos seus produtos e conquistar os clientes. Para isso, investir na divulgação é essencial, sobretudo utilizando as redes sociais.

É preciso considerar que muitos consumidores buscam presentes únicos e personalizados, que se diferenciam dos doces que são encontrados nas lojas e supermercados.

“É importante que o empreendedor domine as características e os benefícios do seu produto, conheça bem o seu cliente e também saiba ouvir as objeções e sugestões”, explica a gerente da agência do Sebrae/PB em Guarabira, Jacy Viana.

Ela ainda lembra que os pequenos produtores não precisam investir necessariamente em ovos de Páscoa, podendo optar por outros produtos igualmente saborosos e que caibam no bolso dos clientes.

“Utilizar a criatividade nesse período pode fazer toda a diferença na hora de alavancar as vendas, a exemplo da fabricação de ovos 2D, um ovo de páscoa plano – feito em tablete de chocolate em formato oval –, outras inovações nesse período pode ser o alfajor, bolo de pote, bombons, pão de mel, trufas e também um kit corporativo personalizado”, sugeriu.

Na confeitaria de Nara Formiga, que atua há 13 anos no mercado, o propósito de manter a qualidade e combinação de sabores dos doces segue firme. O forte na empresa dela nesse período são os ovos de colher, disponibilizados em diversos tamanhos.

“Este ano trouxemos novos recheios e embalagens personalizadas, tanto para o público adulto como para o infantil, além de manter o sabor caseiro e artesanal que faz a diferença. Queremos que cada ovo seja uma experiência especial”, acrescentou a confeiteira da Dona Formiga.

Sobre a alta nos custos do chocolate, ingrediente essencial para os produtos de Nara, ela explicou que buscou fornecedores com preços mais justos e fez adequações na produção.

“Nosso foco é que todos tenham uma Páscoa doce e acessível. São 13 anos de história e muitas vidas adoçadas. Esperamos que esse ano seja brilhante”, acrescentou a confeiteira.

Melhore as vendas – Para auxiliar os empreendedores, o Sebrae disponibiliza cursos e e-books online sobre marketing digital, redes sociais e vendas por WhatsApp que podem ser aplicados também para quem tem negócio na área de gastronomia.

Além de buscar mais conhecimento, outra dica é oferecer um brinde ou alguma vantagem ao cliente que adquirir os produtos, como disponibilizar entrega gratuita ou descontos.

“É importante que esse empreendedor esteja preparado e antenado para oferecer o melhor para o seu cliente. Aqueles empreendedores que desejam melhorar a gestão do seu negócio e entender um pouco mais de marketing e de empreendedorismo, o Sebrae tem 11 agências espalhadas em toda Paraíba à disposição para atendê-los”, complementou Jacy Viana.

