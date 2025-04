FIEPB recebe representante da Bartofil em Campina Grande

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, recebeu nesta terça-feira (1), na sede da federação, em Campina Grande, o diretor comercial da Bartofil Distribuidora, Rafael Bartolomeu.

A empresa irá inaugurar na próxima sexta-feira (4), um Centro de Distribuição na cidade, trazendo para a Paraíba mais um importante investimento que contribuirá para o fortalecimento econômico da região.

A Bartofil Distribuidora, fundada em 1946, é uma das maiores distribuidoras atacadistas do Brasil, conectando indústrias e varejistas em todo o território nacional. Com sede administrativa Minas Gerais, a empresa possui filiais em cidades estratégicas e dois Centros de Distribuição, sendo um em Ponte Nova (MG) e outro em Feira de Santana (BA). A inauguração do novo Centro de Distribuição em Campina Grande consolida a expansão da empresa no Nordeste, ampliando a capacidade logística para atender a Paraíba e os estados vizinhos, como explicou o gerente comercial da empresa, Rafael Bartolomeu.

“Estamos chegando com um Centro de Distribuição que vai atender a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e, posteriormente, o Ceará. Estivemos na FIEPB com o intuito de estreitar o relacionamento com as indústrias locais, promovendo novas parcerias e criando oportunidades para toda a cadeia produtiva”, declarou.

Durante o encontro, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, destacou a importância da chegada da Bartofil para o fortalecimento da economia local, reafirmando o compromisso da federação em apoiar iniciativas que impulsionem o desenvolvimento da Paraíba,

“A Federação está de portas abertas para receber o empresário que deseja investir na Paraíba. Nosso compromisso é fomentar parcerias que gerem emprego, desenvolvam a nossa indústria e, consequentemente, movimentem a economia do estado “, afirmou o presidente.

Localizado na rodovia estadual que liga Campina Grande ao distrito de Catolé de Boa Vista, o Centro de Distribuição será inaugurado oficialmente nesta sexta-feira (4), em evento que contará com a presença de representantes empresariais e autoridades locais.

O novo empreendimento conta com uma área construída de aproximadamente 27 mil metros quadrados. A estrutura permitirá um fluxo logístico mais ágil, reduzindo o tempo de entrega e aproximando a empresa dos clientes da região. A instalação do novo Centro de Distribuição também representa um significativo impacto econômico, com a previsão de geração de aproximadamente 150 empregos diretos e mais 150 contratos de representação comercial autônoma e transporte rodoviário de cargas ao longo dos próximos três anos, segundo a própria Bartofil.