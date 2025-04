No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, respondeu às dúvidas dos ouvintes sobre aposentadorias e benefícios previdenciários.

Entre os temas abordados, Marcus esclareceu que aposentados por regimes próprios, como o IPSEM, podem solicitar aposentadoria pelo INSS, desde que cumpram o tempo mínimo de contribuição.

Ele também explicou as regras para concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e destacou que o benefício pode ser concedido a mais de um idoso na mesma casa, sem interferência na renda familiar.

Outra dúvida respondida foi sobre a reversão da cota de pensão, quando um dos beneficiários falece, e o procedimento para dar entrada no auxílio por incapacidade temporária, incluindo a possibilidade de análise médica pelo aplicativo Meu INSS.

As perguntas que não foram respondidas ficarão para a próxima edição do quadro, que vai ao ar todas as segundas-feiras no Conexão Caturité.

Ouça aqui e saiba mais.