Conselho de Representantes da FIEPB aprova a prestação de contas de 2024

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) promoveu, no último dia 26 de março, a primeira reunião de 2025 do seu Conselho de Representantes.

Entre os temas discutidos durante o encontro, que contou com a participação de dirigentes sindicais e membros da diretoria da FIEPB, foi colocada em pauta, e aprovada por unanimidade, a prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2024.

Referendando, neste novo tempo, o compromisso da FIEPB com a promoção de uma gestão transparente, eficiente e dedicada aos interesses da indústria paraibana, a aprovação das contas foi avalizada pelos 23 representantes sindicais que estavam presentes na reunião.

Além da aprovação das contas referentes ao ano de 2024, a reunião do Conselho de Representantes da FIEPB também colocou em pauta temas como a conjuntura econômica para 2025, os principais desafios e oportunidades do setor industrial na Paraíba e o planejamento de ações que serão desenvolvidas ao longo do ano.