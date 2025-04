Porto de Cabedelo movimenta mais de 170 mil toneladas em março

O Porto de Cabedelo registrou um marco histórico em março, movimentando mais de 172.030 toneladas de cargas, conforme balanço operacional divulgado pela Companhia Docas da Paraíba.

As operações de março foram impulsionadas pela movimentação do petcoke, que ultrapassou 90 mil toneladas importadas, além do desempenho no segmento de combustíveis, com quase 65 mil toneladas movimentadas. No acumulado do ano, o porto já movimentou mais de 285 mil toneladas, distribuídas igualmente entre granéis sólidos – como petcoke, trigo e malte – e graneis líquidos, incluindo gasolina, diesel e álcool.

De acordo com o presidente da Companhia Docas da Paraíba, Ricardo Barbosa, “este recorde em março é fruto do trabalho incansável de nossa equipe e dos investimentos que têm transformado o novo Porto de Cabedelo. Estamos cada vez mais prontos para novas operações e parcerias que reforçam nossa posição estratégica. O Porto de Cabedelo é, sem dúvida alguma, o destino certo para um futuro de grandes resultados”.

Esses resultados fazem parte de um ótimo cenário de investimentos. Atualmente, o Porto de Cabedelo passa pelo maior programa de investimentos de sua história, totalizando R$300 milhões em diversas obras, mas sem interromper as operações. Uma estratégia que visa não só melhorar a eficiência logística, mas também consolidar o porto como uma rota de cabotagem de contêineres e abrir espaço para novas cargas e operações estratégicas.

“Ao lado de todas as obras que terminaremos até o fim de abril, batemos esse recorde para os 90 anos do nosso porto. Parabéns ao Porto de Cabedelo, gratidão a todos os nossos colaboradores”, celebra Barbosa.

Com investimentos intensos e a chegada de novas operações, o Porto de Cabedelo segue ainda mais moderno, eficiente e estratégico, como peça-chave para o desenvolvimento da Paraíba, gerando emprego e renda, impulsionando negócios, conectando mercados e movimentando a economia com força total.