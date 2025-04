Empretec 2025 será realizado em 11 cidades da Paraíba

Uma das capacitações mais procuradas do Sebrae, o Empretec, será realizada em 11 cidades da Paraíba. Esta semana, de segunda (31) à sexta-feira (4), o curso está sendo realizado em Campina Grande para 22 participantes.

Os interessados podem fazer a pré-inscrição ao final da landing page: https://cloud.divulga.sebraepb.com.br/empretecpb. Segundo dados do Sebrae, 83.6% dos empreendedores entrevistados afirmaram que o Empretec influenciou na decisão de abrir uma empresa.

Este ano, já houve Empretec em Guarabira, no brejo, e os próximos serão em João Pessoa, Sousa e Cajazeiras, do dia 7 ao 12. A programação do curso segue por Itaporanga, Picuí e Patos, de 19 a 24 de maio. João Pessoa e Campina Grande terão mais de um curso desse no decorrer deste ano.

Toda a agenda pode ser acompanhada no card. A analista técnica do Sebrae/PB, Genialba Farias Magalhães, explicou que o curso tem como objetivo trabalhar comportamentos típicos de empreendedores de sucesso.

“Esses comportamentos são fundamentais para quem deseja alcançar bons resultados em seus empreendimentos, passando a adotar um mindset mais voltado para o sucesso. É uma ótima maneira de dar o primeiro passo para sua jornada no mundo dos negócios”, falou. A metodologia do Empretec foi desenvolvida pela ONU e aplicada em 40 países como uma experiência desafiadora exclusivamente realizada pelo Sebrae no Brasil.

Na prática, é uma capacitação que desenvolve habilidades empreendedoras. Em apenas seis dias, os chamados empretecos, que são empreendedores em início ou já com empresas, que desenvolvem habilidades e capacidades. Como um desafio, atividades práticas são realizadas baseadas em 10 características comportamentais essenciais, como busca de oportunidades e iniciativas, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, dentre outros.

O índice de recomendação do Empretec é de 86.6%. Com a realização do Empretec, 59.9% dos empresários tiveram aumento no volume de vendas. O aumento no lucro da empresa após participar do seminário foi de 60.6%.

“Desenvolver o comportamento empreendedor é essencial para obter sucesso nos negócios. Com o apoio de consultores especialistas, você poderá remodelar comportamentos e atitudes para agir como um empreendedor e conquistar resultados”, concluiu Genialba.